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Грозові дощі та спека: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики Українського Гідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні. Очікуються дощі та грози у всіх областях та висока температура повітря.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Субота

12 червня в Україні будуть дощі у всіх областях та регіонах. Також прогнозують грозу. Температура повітря на заході країни складе +22+25 вдень, а вночі +11+15. На півночі країни вдень +22+24, а вночі +12+14.

У центральних регіонах України температура повітря вдень складе +22+25, а вночі +12+14. На сході країни вдень буде +22+25, а вночі +13+15.

Неділя

13 червня така ж ситуація, будуть дощі та грози. У західні області прийде незначне похолодання, температура повітря вдень складе +16+22, а вночі +10+15. На півночі країни вдень буде +19+24, а вночі +12+14.

У центральних областях очікується +17+25 вдень, а вночі +12+16. На півдні країни передають +21+25 вдень, а вночі +13+17.

Нагадаємо, протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги.

Зазначимо, через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів.

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