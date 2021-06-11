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Через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів

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П'ятниця 11 червня 2021 08:14
Через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів Фото: в Україні через негоду знеструмлені населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні через ускладнення погодніх умов знеструмлені житлові будинки. Загалом, без світла 47 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

Станом на 7:00 11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено населені пункти у 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 та Луганська - 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні у п'ятницю 11 червня утримаються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.

Додамо, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що буде забезпечувати вологу і відносно теплу погоду протягом усього тижня.

РБК-Україна також писало, коли грози і дощі почнуть відступати.

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