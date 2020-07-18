ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Грозові дощі у західних областях та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 18 липня 2020 10:03
Грозові дощі у західних областях та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Києві очікується помірна хмарність

Погода в Україні сьогодні, 18 липня, знову буде дощовою у західних регіонах, однак у всіх інших областях вона буде спекотною та без опадів. Температура повітря вдень очікується від +23 до +31.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, грозові дощі у денний та нічний час спостерігатимуться на всій території західної України. У всіх інших регіонах опадів не передбачають.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +23 до +26, а вночі від +12 до +15 тепла.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах +25 +28 градусів, однак вночі вона опуститься до +12 +17.

У південних та східних областях сьогодні буде найспекотніше. Стовпчики термометрів піднімуться до +26 +31, а вночі вони опустяться до +14 +19 градусів.

Грозові дощі у західних областях та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 18 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області погода сьогодні буде спекотною. Температура вдень очікується від +25 до +28, а вночі від +12 до +17.

Грозові дощі у західних областях та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 18 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, 18 липня, в західних областях, а вночі також у Донецькій і Луганській області очікуються грози, град і шквальний вітер до 20 метрів на секунду.

Також раніше повідомлялось, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся