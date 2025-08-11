Грозовые облака и шквалы: где в Украине сегодня будет бушевать непогода

Погода в Украине 11 августа будет местами с дождями и даже грозами и шквалами. В большинстве областей будет жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем на левобережной части страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В северо-восточной части днем местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +28 до +33 градусов. В центральных областях будет днем +23 +28 градусов, а в большинстве западных и северных регионах, а также в Винницкой области будет +20 +25 градусов.



Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет от +22 до +24 градусов.

