ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Грозовые облака и шквалы: где в Украине сегодня будет бушевать непогода

Украина, Понедельник 11 августа 2025 07:00
UA EN RU
Грозовые облака и шквалы: где в Украине сегодня будет бушевать непогода Фото: синоптики рассказали, где в Украине сегодня будет бушевать непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 11 августа будет местами с дождями и даже грозами и шквалами. В большинстве областей будет жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем на левобережной части страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В северо-восточной части днем местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +28 до +33 градусов. В центральных областях будет днем +23 +28 градусов, а в большинстве западных и северных регионах, а также в Винницкой области будет +20 +25 градусов.
Грозовые облака и шквалы: где в Украине сегодня будет бушевать непогода

Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет от +22 до +24 градусов.
Грозовые облака и шквалы: где в Украине сегодня будет бушевать непогода

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как непогода в июле повлияла на урожай в Украине и где посевы гибнут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН