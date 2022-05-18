Загрожує довічне ув'язнення. Військовий РФ вперше зізнався у вбивстві мирного українця

"Шишимарін обвинувачується у тому, що, будучи командиром відділення Кантемирівської танкової дивізії у складі ЗС РФ, 24 лютого незаконно вторгся на територію України та 28 лютого з автомата Калашникова вбив беззбройного мирного мешканця, який йому нічим не загрожував, на території Сумської області", - розповів Синюк.

При цьому прокурор додав, що після цього зловисник разом зі своїми співслужбовцями викрав автомобіль для того, щоб покинути Україну.

"Шишимаріна обвинувачують у "Порушенні законів та звичаїв війни поєднано з умисним вбивством особи". За вчинення злочину максимальна міра покарання - довічне позбавлення волі", - підкреслив Синюк.