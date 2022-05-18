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Загрожує довічне ув'язнення. Військовий РФ вперше зізнався у вбивстві мирного українця

Фото: військовий РФ вперше зізнався у вбивстві мирного українця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський військовий Вадим Шишимарін під час досудового розслідування зізнався у тому, що він вбив мирного мешканця в Сумській області. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне" розповів прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк.

"Шишимарін обвинувачується у тому, що, будучи командиром відділення Кантемирівської танкової дивізії у складі ЗС РФ, 24 лютого незаконно вторгся на територію України та 28 лютого з автомата Калашникова вбив беззбройного мирного мешканця, який йому нічим не загрожував, на території Сумської області", - розповів Синюк.

При цьому прокурор додав, що після цього зловисник разом зі своїми співслужбовцями викрав автомобіль для того, щоб покинути Україну.

"Шишимаріна обвинувачують у "Порушенні законів та звичаїв війни поєднано з умисним вбивством особи". За вчинення злочину максимальна міра покарання - довічне позбавлення волі", - підкреслив Синюк.

Нагадаємо, 13 травня Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі росіянина Вадима Шишимаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за вбивство цивільного у Сумській області.

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