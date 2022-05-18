Грозит пожизненное заключение. Военный РФ впервые признался в убийстве мирного украинца

"Шишимарин обвиняется в том, что, будучи командиром отделения Кантемировской танковой дивизии в составе ВС РФ, 24 февраля незаконно вторгся на территорию Украины и 28 февраля из автомата Калашникова убил ничем не угрожавшего безоружного мирного жителя на территории Сумской области", - рассказал Синюк.

При этом прокурор добавил, что после этого злоумышленник вместе со своими сослуживцами угнал автомобиль для того, чтобы покинуть Украину.

"Шишимарин обвиняется в "Нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве человека". За совершение преступления максимальная мера наказания - пожизненное лишение свободы", - подчеркнул Синюк.