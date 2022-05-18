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Грозит пожизненное заключение. Военный РФ впервые признался в убийстве мирного украинца

Фото: военный РФ впервые признался в убийстве мирного украинца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" рассказал прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

"Шишимарин обвиняется в том, что, будучи командиром отделения Кантемировской танковой дивизии в составе ВС РФ, 24 февраля незаконно вторгся на территорию Украины и 28 февраля из автомата Калашникова убил ничем не угрожавшего безоружного мирного жителя на территории Сумской области", - рассказал Синюк.

При этом прокурор добавил, что после этого злоумышленник вместе со своими сослуживцами угнал автомобиль для того, чтобы покинуть Украину.

"Шишимарин обвиняется в "Нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве человека". За совершение преступления максимальная мера наказания - пожизненное лишение свободы", - подчеркнул Синюк.

Напомним, 13 мая Соломенский райсуд в Киеве начал слушание по делу россиянина Вадима Шишимарина. Это первый российский военный, представший перед украинским судом за убийство гражданского в Сумской области.

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