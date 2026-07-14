Грозы и ливни не отступят? Какой будет погода 14 июля в Украине
14 июля в Украине будет тепло, но грозы не минуют ни одну область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Погода по Украине: грозы и тепло
14 июля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на Правобережье и днем на всей территории страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Лишь на юге и востоке ночью осадков не будет.
В Закарпатье и Карпатах утром и ночью возможен туман.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет 14-19 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 23-28 градусов.
Из-за грозовой погоды синоптики объявили предупреждение первого уровня опасности - желтого.
Фото: синоптики предупреждают об опасной погоде (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киевской области и в столице
Для Киевской области и Киева также прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью в области воздух охладится до 14-19 градусов, а днем прогреется до 23-28. В самом Киеве ночью ожидается 17-19 градусов тепла, а днем – 25-27.
Ухудшение погодных условий в столице началось еще вчера, когда был объявлен желтый уровень опасности. Тогда синоптики предупреждали о возможных грозах и порывах ветра в городе.
Тем временем в Европе из-за аномальной жары в конце июня погибли около 10 тысяч человек. Высокая температура воздуха в ряде стран континента стала причиной ухудшения самочувствия и смерти среди уязвимых групп населения.