Грозы и ливни не отступят? Какой будет погода 14 июля в Украине

14 июля в Украине будет тепло, но грозы не минуют ни одну область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Погода по Украине: грозы и тепло

14 июля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на Правобережье и днем на всей территории страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Лишь на юге и востоке ночью осадков не будет.

В Закарпатье и Карпатах утром и ночью возможен туман.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 14-19 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Из-за грозовой погоды синоптики объявили предупреждение первого уровня опасности - желтого.

Фото: синоптики предупреждают об опасной погоде (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в столице

Для Киевской области и Киева также прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в области воздух охладится до 14-19 градусов, а днем прогреется до 23-28. В самом Киеве ночью ожидается 17-19 градусов тепла, а днем – 25-27.