Грози та зливи не відступлять? Якою буде погода 14 липня в Україні
14 липня в Україні буде тепло, але грози не оминуть жодну область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Погода по Україні: грози та тепло
14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на Правобережжі та вдень по всій території країни синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході вночі опадів не буде.
У Закарпатті та Карпатах вранці й уночі можливий туман.
Вітер очікується переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 23-28 градусів.
Через грозову погоду синоптики оголосили попередження першого рівня небезпечності - жовтого.
Фото: синоптики попереджають про небезпечну погоду (інфографіка РБК-Україна)
Погода на Київщині та в столиці
Для Київської області та Києва також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вітер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду.
Уночі в області повітря охолоне до 14-19 градусів, а вдень прогріється до 23-28. У самому Києві вночі очікується 17-19 градусів тепла, а вдень - 25-27.
Погіршення погодних умов у столиці розпочалося ще вчора, коли оголосили жовтий рівень небезпеки. Тоді синоптики попереджали про можливі грози та пориви вітру в місті.
Тим часом в Європі через аномальну спеку в кінці червня загинуло близько 10 тисяч людей. Висока температура повітря в низці країн континенту стала причиною погіршення самопочуття та смертей серед вразливих груп населення.