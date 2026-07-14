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Грози та зливи не відступлять? Якою буде погода 14 липня в Україні

07:00 14.07.2026 Вт
2 хв
Де очікувати негоду та якою буде температура повітря?
aimg Олена Чупровська
Грози та зливи не відступлять? Якою буде погода 14 липня в Україні Фото: синоптики оголосили попередження через грози (Getty Images)
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14 липня в Україні буде тепло, але грози не оминуть жодну область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода по Україні: грози та тепло

14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на Правобережжі та вдень по всій території країни синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході вночі опадів не буде.

У Закарпатті та Карпатах вранці й уночі можливий туман.

Вітер очікується переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 23-28 градусів.

Через грозову погоду синоптики оголосили попередження першого рівня небезпечності - жовтого.

Грози та зливи не відступлять? Якою буде погода 14 липня в УкраїніФото: синоптики попереджають про небезпечну погоду (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в столиці

Для Київської області та Києва також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вітер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Уночі в області повітря охолоне до 14-19 градусів, а вдень прогріється до 23-28. У самому Києві вночі очікується 17-19 градусів тепла, а вдень - 25-27.

Погіршення погодних умов у столиці розпочалося ще вчора, коли оголосили жовтий рівень небезпеки. Тоді синоптики попереджали про можливі грози та пориви вітру в місті.

Тим часом в Європі через аномальну спеку в кінці червня загинуло близько 10 тисяч людей. Висока температура повітря в низці країн континенту стала причиною погіршення самопочуття та смертей серед вразливих груп населення.

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