Грози та зливи не відступлять? Якою буде погода 14 липня в Україні

14 липня в Україні буде тепло, але грози не оминуть жодну область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр .

Погода по Україні: грози та тепло

14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на Правобережжі та вдень по всій території країни синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході вночі опадів не буде.

У Закарпатті та Карпатах вранці й уночі можливий туман.

Вітер очікується переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 23-28 градусів.

Через грозову погоду синоптики оголосили попередження першого рівня небезпечності - жовтого.

Фото: синоптики попереджають про небезпечну погоду (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в столиці

Для Київської області та Києва також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Вітер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Уночі в області повітря охолоне до 14-19 градусів, а вдень прогріється до 23-28. У самому Києві вночі очікується 17-19 градусів тепла, а вдень - 25-27.