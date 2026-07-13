На Киев надвигается непогода, объявлена "желтая" опасность
В Киеве в ближайшие часы и в течение 14 июля ожидаются грозы. В столице объявили первый (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, непогода ожидается в ближайшее время и удержится до конца суток 13 июля, а также продлится все следующие сутки. Кроме того, прогнозируется облачность с прояснениями и кратковременные дожди.
Ветер будет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 17-19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов.
Правила безопасности во время непогоды
Синоптики призывают жителей столицы соблюдать осторожность во время непогоды и придерживаться основных рекомендаций:
- избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев;
- не парковать рядом с ними автомобильный транспорт.
Если непогода вызвала аварийные ситуации на улицах города, горожанам советуют звонить в профильные службы:
- Подтопление проезжей части или тротуаров - диспетчерская "Киевавтодора": 044 284 74 19.
- Падение деревьев или сломанные ветви - аварийно-диспетчерская служба "Киевзеленстроя": 044 272 40 18.
- Угроза жизни из-за падения деревьев или веток - спасатели: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС).
- Травмирование людей - немедленно вызвать медиков по номеру 103.
Напомним, сегодня максимальная температура воздуха в стране в течение дня составит +22...+28 градусов.
Дожди ожидаются в западных, северных областях, местами в центральной части и на юге Одесщины. На остальной территории будет сухо.
Со вторника, 14 июля, в Украину придет потепление. Оно будет комфортным и аномальная жара не прогнозируется.