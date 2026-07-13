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На Киев надвигается непогода, объявлена "желтая" опасность

14:52 13.07.2026 Пн
2 мин
Гроза прогнозируется не только сегодня, но и на завтра
aimg Валерий Ульяненко
На Киев надвигается непогода, объявлена "желтая" опасность Фото: молнии над Киевом во время грозы (Getty Images)
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В Киеве в ближайшие часы и в течение 14 июля ожидаются грозы. В столице объявили первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода ожидается в ближайшее время и удержится до конца суток 13 июля, а также продлится все следующие сутки. Кроме того, прогнозируется облачность с прояснениями и кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 17-19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов.

Правила безопасности во время непогоды

Синоптики призывают жителей столицы соблюдать осторожность во время непогоды и придерживаться основных рекомендаций:

  • избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними автомобильный транспорт.

Если непогода вызвала аварийные ситуации на улицах города, горожанам советуют звонить в профильные службы:

  • Подтопление проезжей части или тротуаров - диспетчерская "Киевавтодора": 044 284 74 19.
  • Падение деревьев или сломанные ветви - аварийно-диспетчерская служба "Киевзеленстроя": 044 272 40 18.
  • Угроза жизни из-за падения деревьев или веток - спасатели: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС).
  • Травмирование людей - немедленно вызвать медиков по номеру 103.

Напомним, сегодня максимальная температура воздуха в стране в течение дня составит +22...+28 градусов.

Дожди ожидаются в западных, северных областях, местами в центральной части и на юге Одесщины. На остальной территории будет сухо.

Со вторника, 14 июля, в Украину придет потепление. Оно будет комфортным и аномальная жара не прогнозируется.

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