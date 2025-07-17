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Грозы и молнии накроют Украину: как спастись во время непогоды

Фото: Как уберечься от грозы (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В пятницу, 18 июля, в Украине ожидаются ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим спасатели напоминают, как действовать во время грозы.

Гроза - это не просто летнее атмосферное явление, но и потенциальная угроза жизни. Ежегодно молнии поражают Землю более 1,5 миллиарда раз, нанося значительный ущерб и вызывая тысячи смертей.

Что делать во время грозы дома:

  • выключите все электроприборы, желательно отключите электропитание полностью;
  • закройте окна, двери, опустите шторы или жалюзи;
  • избегайте сквозняков - они могут затянуть шаровую молнию;
  • держитесь подальше от окон, антенн, дверей, металлических предметов и стен со стороны деревьев;
  • не пользуйтесь мобильным телефоном;
  • не разжигайте печь или камин в частном доме.

В транспорте:

  • остановите автомобиль подальше от деревьев и линий электропередач;
  • заглушите двигатель, закройте окна, выключите магнитолу;
  • если вы на велосипеде или мопеде - отойдите минимум на 30 метров от транспорта.

У водоема:

  • немедленно выходите из воды и держитесь подальше от берега;
  • если вы в лодке - возвращайтесь к берегу, пригнувшись.

На открытой местности:

  • спрячьтесь в сооружении или яме, подальше от деревьев, металлических конструкций, водоемов;
  • выключите электронику и снимите украшения;
  • сядьте на корточки, голову опустите между коленями, руки - на ноги;
  • не ложитесь на землю и не бегайте;
  • если волосы становятся дыбом или слышите гудение - молния вот-вот ударит, немедленно примите низкое положение, прижав пятки вместе.

В лесу:

  • держитесь подальше от высоких деревьев и старых стволов;
  • избегайте дубов, сосен и тополей - лучше прятаться возле клена или березы;
  • потушите костер - тепловой поток привлекает молнию;
  • если вы в палатке - не касайтесь ее стенок, используйте надувной матрас.

В горах:

  • спуститесь как можно ниже в долину;
  • не прячьтесь возле скал или в узких ущельях;
  • все металлические предметы соберите в рюкзак и опустите подальше по склону.

Спасатели напоминают, не находитесь под одинокими деревьями, не держите рядом металлические предметы (мангалы, велосипеды, топоры, часы, телефоны), не скапливайтесь с другими людьми - молния может поразить группу сразу.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных дождей 17-19 июля в западных областях Украины возможны паводки, подъем уровней воды в реках, локальные селевые потоки и оползни. В ряде регионов объявлен оранжевый и желтый уровни опасности.

Также мы рассказывали, что в пятницу, 18 июля, в Украине резко изменится погода - температура снизится до +20...+26°C, ожидаются дожди и ливни в большинстве регионов. Жарче всего будет на востоке, где до +33°C. В Киеве похолодает до +20...+23°C и будет идти дождь.

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