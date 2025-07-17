Грозы и молнии накроют Украину: как спастись во время непогоды

В пятницу, 18 июля, в Украине ожидаются ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим спасатели напоминают, как действовать во время грозы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности города Киева.
Гроза - это не просто летнее атмосферное явление, но и потенциальная угроза жизни. Ежегодно молнии поражают Землю более 1,5 миллиарда раз, нанося значительный ущерб и вызывая тысячи смертей.
Спасатели напоминают, не находитесь под одинокими деревьями, не держите рядом металлические предметы (мангалы, велосипеды, топоры, часы, телефоны), не скапливайтесь с другими людьми - молния может поразить группу сразу.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных дождей 17-19 июля в западных областях Украины возможны паводки, подъем уровней воды в реках, локальные селевые потоки и оползни. В ряде регионов объявлен оранжевый и желтый уровни опасности.
Также мы рассказывали, что в пятницу, 18 июля, в Украине резко изменится погода - температура снизится до +20...+26°C, ожидаются дожди и ливни в большинстве регионов. Жарче всего будет на востоке, где до +33°C. В Киеве похолодает до +20...+23°C и будет идти дождь.
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