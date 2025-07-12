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Грозы и шквалы накроют завтра Украину: где объявили желтый уровень опасности

Суббота 12 июля 2025 15:45
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Грозы и шквалы накроют завтра Украину: где объявили желтый уровень опасности Фото: украинцев предупредили о сложных погодных условиях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Украине ожидаются грозы и шквалы, объявлен желтый уровень опасности. Больше всего непогода затронет северо-восточные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

13 июля в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Ночью грозы пройдут в северо-восточных регионах, а днем непогода распространится на восточные области.

Кое-где прогнозируют град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Грозы и шквалы накроют завтра Украину: где объявили желтый уровень опасности

Фото: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Синоптики предупредили о первом уровне опасности - желтый. Такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать проблемы для транспорта.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Температура ночью составит 14-19 градусов по области и 16018 в столице.

Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, в Киеве - до 27-29. Ветер ожидается слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и самый жаркий месяц лета.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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