Грозы и шквалы накроют завтра Украину: где объявили желтый уровень опасности

Завтра в Украине ожидаются грозы и шквалы, объявлен желтый уровень опасности. Больше всего непогода затронет северо-восточные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

13 июля в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Ночью грозы пройдут в северо-восточных регионах, а днем непогода распространится на восточные области.

Кое-где прогнозируют град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Фото: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Синоптики предупредили о первом уровне опасности - желтый. Такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать проблемы для транспорта.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Температура ночью составит 14-19 градусов по области и 16018 в столице.

Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, в Киеве - до 27-29. Ветер ожидается слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.