Грози і шквали накриють завтра Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки
Завтра в Україні очікуються грози і шквали, оголошено жовтий рівень небезпеки. Найбільше негода торкнеться північно-східні області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
13 липня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вночі грози пройдуть у північно-східних регіонах, а вдень негода пошириться на східні області.
Подекуди прогнозують град і шквали швидкістю 15-20 м/с.
Фото: Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (facebook.com/UkrHMC)
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки - жовтий. Така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити проблеми для транспорту.
Погода у Києві та області
У Києві та області прогнозують мінливу хмарність і суху погоду. Температура вночі становитиме 14-19 градусів по області та 16018 у столиці.
Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, у Києві - до 27-29. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.
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