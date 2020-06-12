Гроза, дощі та спека: синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідні

Фото: спека в Києві (РБК-Україна)

У Києві всі вихідні йтиме дощ

В Україні на вихідні очікується гроза та дощі, а також висока температура повітря. Більшість областей буде потерпати від спеки.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр

Прогноз погоди 13 червня

У суботу в країні буде спека та гроза. У західних областях спека досягне +24+31, вночі буде +13+19.

На півночі країни температура повітря вдень теж висока, +30+33, а вночі +17+19.

У центральних областях вдень буде +30+33, а вночі +18+20. За даними синоптиків, на півдні України вдень буде +25+28, а вночі +15+18.

У східних областях буде найспекотніше і без дощів. Вдень очікується +33+35, а вночі +18+20.

У Києві завтра буде гроза та дощі. Вдень буде +30+32, а вночі +19+21.

Прогноз погоди на 14 червня

За даними синоптиків, у цей день дощі та грози охоплять всю територію країни. У східних областях вдень буде +29+33, а вночі +17+20.

На півдні країни вдень буде +24+27, а вночі +15+18. У центральних областях температура повітря вдень складе +24+27, а вночі +14+18.

На заході та півночі країни вдень буде +23+27, а вночі +14+18.

Київ у неділю теж накриє дощ з грозою. Вдень буде +24+26, а вночі +15+17.

Нагадаємо, останній тиждень на заході країни йдуть сильні дощі. Щодня оголошують штормове попередження.

Зокрема, у Закарпатській області змило мости та затопило село.

А також в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру.

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Автор: Анастасия Рокитна