Гроза та штормовий вітер: у Києві різко погіршилась погода

У Києві та області оголосили штормове попередження. У столиці вже йде сильний дощ та штормовий вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики попереджали, що у Києві та Київській області в найближчу годину з утриманням до кінця дня 21 липня, гроза, подекуди шквал 15-18 м/с.

Зараз у місті гроза, блискавка, вітер та сильний дощ.

Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

Як прогнозувалось, сьогодні у всіх західних, деяких центральних та північних областях будуть йти грозові дощі.

Нагадаємо, в липні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Також червень виявився спекотним і на початку місяця було встановлено декілька температурних рекордів.