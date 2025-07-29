Гроза накроет Киев и область 30 июля: как действовать во время непогоды

Завтра, 30 июля, Киев и область накроет гроза и ливень. Объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.
По данным синоптиков, завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Прогнозируется значительный дождь и гроза.
Ветер будет северо-западный, с порывами до 7-12 м/с. А вот температура ночью ожидается от +14 до +19 градусов. А днем до +25 градусов.
В связи с этим будет объявлен желтый, первый, уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили в "Укргидрометцентре".
Из-за непогоды гражданам советуют не находиться рядом с билбордами, линиями электропередач и большими деревьями, а также не парковать авто возле них.
Кроме того, стоит плотно закрыть окна и убрать с открытых балконов вещи, которые может сорвать ветер.
В случае, если дерево упало или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
Если падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по телефонам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
По прогнозу, в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание на юге и востоке Украины. Столбик термометра может показывать до +28 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде.
Напомним, что вчера в Черновицкой области также в результате непогоды десятки тысяч домов остались без света, также повреждены автомобили и учебные заведения.
А вот сегодня, 29 июля, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и в целом масштабная область низкого атмосферного давления.
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