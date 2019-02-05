Гройсман висловився на підтримку Супрун

Прем'єр розмістив свій пост з хештегом #ПідтримуюСупрун

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал решение суда о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Гройсмана в Facebook.

Как отметил премьер, сейчас нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возврата в нее коррупции.

"Мы начали изменения. Пора их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги!" - написал он.

Свой пост Гройсман разместил с хештегом #ПідтримуюСупрун.

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Министр Кабинета министров Александр Саенко в комментарии РБК-Украина сказал, что Кабмин обжалует решение суда об отстранении Ульяны Супрун.

Партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук в комментарии РБК-Украина сказал, что Супрун может спокойно продолжать работать, поскольку суд не отменял распоряжение Кабмина о ее назначении.