Юрист прокоментував рішення суду про відсторонення Уляни Супрун

Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Україна)

Супрун може спокійно продовжувати працювати, оскільки суд не скасував розпорядження Кабміну

Розпорядження Кабміну про призначення Уляни Супрун виконувачем обов'язки міністра охорони здоров'я залишається чинним, незважаючи на рішення суду. Про це партнер юридичної фірми "Анте" Андрій Гук сказав в коментарі РБК-Україна.

"Суть заборони наступна: заборонити виконувати обов'язки міністра, якими Супрун не наділена у порядку, передбаченому для повноважень міністра. Тобто просто кажучи - суд вважає, що Супрун повинна була отримати свої повноваження тимчасово виконуючої обов'язки міністра від звільненого міністра", - пояснив юрист.

Він зазначив, що позов нардепа Ігоря Мосійчука має вимогу щодо встановлення відсутності компетенції, тобто є спором про компетенцію. Однак цим позовом позивач не просить скасувати розпорядження Кабміну, яким на Супрун покладено обов'язки міністра. Тобто це розпорядження є чинним і ухвала суду не зупиняє дію цього розпорядження.

"Оскільки повноваження Супрун мають джерело розпорядження Кабміну, а не наказ міністра, то, на мою думку, Супрун може спокійно й надалі виконувати розпорядження Кабміну і виконувати обов'язки", - вважає юрист.

У той же час Гук зазначив, що у нормативному регулюванні є певні прогалини щодо повноважень Кабміну призначати т.в.о. міністра.

Юрист підкреслив, що ухвала суду "набрала чинності з моменту підписання суддею і є чинною, подання апеляції на це не вплине".

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було ухвалено за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в коментарі РБК-Україна сказав, що Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун.