Гройсман втрутився в ситуацію з лоукостером SkyUp

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр заявив, що рішення деяких судів "на голову не налазять"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення у правовому полі вирішити питання продовження роботи авіакомпанії SkyUp, у якій суд призупинив ліцензію. Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман запевнив у тому, що поважає український суд, оскільки це незалежна гілка влади.

"Я не хочу впливати на українські суди, але іноді деякі індивідууми судової системи приймають рішення, які на голову не налазять", - сказа він.

Прем'єр нагадав, що Баришівський районний суд призупинили ліцензію авіакомпанії SkyUp.

"Поважаючи судову владу, і не втручаючись в судову системи, хочу сказати, що у деяких індивідуумів є конфлікт зі здоровим глуздом. Ми почали створювати цифрову митницю, суд заборонив... Ми почали залучати інвестиції в державне майно - суд зупинив нам це. Це все зупинено, це призводить до проблем і відсутності інвестицій", - сказав він.

Гройсман доручив Мін'юсту підготувати за всіма такими випадками персональний лист до всіх органів судової влади і на ім'я президента. "Я буду все робити, щоб нова Верховна рада прийняла правильні закони, щоб ми отримали судову владу з високим рівнем поваги суспільства", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевезень пасажирів повітряним транспортом.

У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про те, що районний суд не має компетенції приймати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині, оскільки це є прерогативою виключно адміністративного суду.