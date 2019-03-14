Гройсман побачив пастку у пропозиції "Нафтогазу" відпустити ціни на газ для населення

Фактично прем'єр висловився проти вільних цін для населення

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал предложение НАК "Нафтогаз Украины" отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения и таким образом снизить цену. Об этом он сказал журналистам в Харькове.

Гройсман напомнил, что согласно постановлению правительства цена газа для населения не может быть большей, чем 8,55 грн за кубометр.

"Нафтогаз" если сможет дешевле продавать - я это полностью поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю, и вперед", - сказал он.

Но, по его мнению в предложении "Нафтогаза" может быть ловушка.

"Потому что они говорят о том, что они нам предлагают отменить ограничение цены. А если мы отменим ограничение 8,55, завтра "Нафтогаз" может сказать, что цена должна быть 10 или 11 грн. Я этого допустить не могу", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал премьер-министру Владимира Гройсмана письмо, в котором предлагает Кабинету министров с 1 апреля отказаться режима ПСО и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цен на газ для населения.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 19 октября 2018 года № 867 повысил цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составила 8550 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).