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Коболєв назвав ринкову ціну на газ

Новини » Економіка    14.03.2019 - 15:13
Коболєв назвав ринкову ціну на газ
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Ринкова ціна у квітні буде нижчою, ніж та, за якою населення отримує газ

НАК "Нафтогаз України" запропонував Кабінету міністрів скасувати режим ПСО і відкрити ринок газу для населення. Про це написав голова правління НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що завдяки реформі ринку газу десятки компаній вільно купують газ на європейському ринку та постачають його українським комерційним споживачам. Але приватні споживачі купують газ за фіксованою ціною, яку визначає уряд.

Коболєв повідомив, що ціна на європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, вірогідно, будуть пропонувати газ за ціною нижчою, ніж поточна ціна, встановлена для населення в постанові про ПСО.

З урахуванням ПДВ та витрат на транспортування і постачання ціна виходить на рівні приблизно 8380 грн/тис. кубометрів, а населення платить по 8550 грн, додав він.

"Ми впевнені, що побутові споживачі мають отримати можливість вільно обирати постачальника з урахуванням найкращої ціни, надійності та сервісу", - написав Коболєв.

Коболєв назвав ринкову ціну на газ

ЯК повідомляло РБК-Україна,  голова правління НАК "Нафтогаз України"  Андрій Коболєв написав до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана листа, в якому пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися режиму ПСО та лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада склала 8550 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

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