Гройсман прокоментував пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" залишити Коболєва

Пропозиція досить адекватна, вважає прем'єр

Кабинет министров изучит предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении полномочий главы правления компании Андрея Коболева еще на год. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам в Харькове.

Комментируя предложение наблюдательного совета "Нафтогаза", премьер отметил, что предложенные условия достаточно близки к тем, которые он выдвигал ранее.

"Это одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство сегодня от наблюдательного совета. Мы будем это проговаривать для того, чтобы финализировать наше решение", - сказал он.

Гройсман добавил, что в контракте должно быть записано обязательство менеджмента компании обеспечить с 2020 продолжение функционирования ГТС с помощью анбандлинга и продление контракта на транзит газа.

"И вторая позиция - это нарастить добычу природного газа", - сказал он и напомнил, что компания должна увеличить добычу с 15 до 18 млрд кубометров.

Напомним, 6 марта Кабинет министров решил провести открытый конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании 11 марта принял решение внести представление в Кабинет министров о продлении срока полномочий Андрея Коболева на должности главы правления "Нафтогаза" минимум на один год, то есть до 22 марта 2020 года.

Согласно рекомендации, уровень вознаграждения Коболева должен составлять 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий. Однако будет предусмотрена выплата премии по результатам работы за год в конце срока действия контракта в размере, который будет утвержден правительством в финансовом плане "Нафтогаза".