Гройсман вимагає від НАК почати безкоштовну установку лічильників

Лічильники тепла мають встановити всім споживачам

В ближайшее время счетчики тепла за счет НАК "Нафтогаз Украины" должны быть установлены у всех потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана на селекторном совещании по цене на газ и тарифам на тепло.

В частности, Гройсман потребовал от местных властей и "Нафтогаза" начать кампанию по бесплатной установке счетчиков для граждан

"Главный приоритет - обеспечить 100% учета тепла", - добавил Гройсман.

Он также отметил, что на сегодня 80% жителей Украины имеют счетчики тепла.

"По газу. Около 3-х млн счетчиков сейчас отсутствует в стране. Когда нет счетчиков - могут быть манипуляции… Хочу получить конкретный план от мэров городов, глав ОГА, когда людям будут бесплатно установлены счетчики. То же требую от "Нафтогаза", - подчеркнул премьер.

Напомним, в конце января Гройсман заявил, что "Нафтогаз" обеспечит украинцев бесплатными счетчиками газа.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, установка счетчиков газа обойдется "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривен.