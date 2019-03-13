Гройсман доручив доопрацювати проект міської електрички Києва

Проект міської електрички Києва спільно доопрацюють з УЗ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Киевской государственной городской администрации и "Укрзализныце" доработать проект развития городской электрички. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "Укрзализныця" готова к развитию проекта городской электрички Киева, однако не может сделать это самостоятельно.

"Потому я просил бы (мэра Киева, - ред.) Виталия Владимировича совместно с "Укрзализныцей" и Министерством инфраструктуры доработать этот вопрос, чтобы обеспечить высокий уровень мобильности жителей Киева и гостей города", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству инфраструктуры проработать вопрос выделения по 200 млн гривен на строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на Виноградарь в Киеве.

Отметим, ранее в Киеве пассажиры несколько раз блокировали городскую электричку из-за сбоев в ее движении. Как тогда отметили в "Укрзализныце" причины сбоев в работе киевской городской электрички заключаются в нехватке локомотивных бригад. Как следствие, сократилось число составов, которые выходили на линию.