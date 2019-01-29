Гройсман підтримав висунення Порошенка на вибори

Гройсман заявив, що українським політика необхідна єдність

Премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает решение президента Украины Петра Порошенко баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил на форуме в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что Порошенко всегда поддерживал его инициативы. Он также заявил об уверенности в успешности пути Украины в Европейский союз и НАТО.

"Нам нужно единство, поддержка людей. Это даст нам возможность стать успешными. Я принял решение и поддерживаю решение Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - добавил премьер.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что в случае победы Порошенко на президентских выборах его команда пойдет на парламентские выборы единым фронтом с Гройсманом. В то же время на данный момент Гройсман не получил никаких гарантий сохранения премьерского кресла.

Отметим, сегодня Порошенко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.