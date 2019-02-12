Україна в січні збільшила видобуток і зменшила споживання газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Укртрансгаз підбив підсумки січня

Українським споживачам всіх категорій у січні 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 4,4 млрд куб. м газу, що на 1% менше показника 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

http://utg.ua

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України у січні 2019 року у порівнянні з січнем 2018 року зросло на 1% - до 1,8 млрд куб. м.

Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 7,6 млрд куб. м. Порівняно з січнем 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,6 млрд куб. м, або на 26%.

Як нагадали в "Укртрансгазі", вже протягом 1173 дні (четверту зиму) Україна не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС.

Всього за січень 2019 року в Україну імпортовано 0,2 млрд куб. м блакитного палива, що на 69%, або на 0,6 млрд куб м, менше від аналогічного минулорічного показника. Зокрема, зі словацького (-79%), угорського (-15%) та польського (-62%) напрямків.

Протягом січня відбір з підземних сховищ склав 2,7 млрд куб. м газу, що на 23%, на 0,5 млрд куб. м більше, ніж роком раніше. Станом на 31 січня 2019 року в ПСГ України накопичено 11,2 млрд куб. м блакитного палива, що на 11% (або на 1,3 млрд куб. м) менше, ніж рік тому

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше ніж в 2017 році.