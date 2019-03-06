Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу"

Кабмін фактично відмовився продовжувати контракт з Андрієм Коболєвим

Кабинет министров Украины проведет открытый конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что 22 марта завершается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева и всего состава правления.

"Это значит, что мы должны принять соответствующие решения с точки зрения качества корпоративного управления… Мы принимаем решение с 23 марта объявить конкурс на должность главы правления "Нафтогаза", - заявил премьер.

Напомним, на прошлой неделе наблюдательный совет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на нынешних условиях. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что никаких решений по данному вопросу не принималось. В последнее время он неоднократно выражал недовольство размером зарплаты Коболева и высокими премиями.

После заявления Гройсмана Коболев отметил, что правительство фактически прекратило с ним контракт. Набсовет НАК также выступил за диалог с Кабмином по продлению контракта.