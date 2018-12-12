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Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на надра

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 12:03
Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на надра
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман назвав електронні аукціони у цій сфері питанням енергонезалежності

Нова система торгів на право надрокористування запрацює вже з 1 січня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, згідно з планом, нова система торгів на право надрокористування запрацює вже з 1 січня.

"Ніяких подвійних стандартів. Єдині правила для всіх. Тоді все буде працювати ефективно. Для нас це питання не тільки економіки, але і енергонезалежності", - заявив Гройсман.

Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на надра

Нагадаємо, у вересні Гройсман звинуватив Мінекології в затягуванні переходу на електронні торги. Він нагадав, що уряд ще в липні ухвалив рішення про впровадження електронних аукціонів з продажу прав на надрокористування, однак до осені ще не було подано відповідний документ.

"Ми приймаємо рішення про відкриття даних, про впровадження аукціонів. У нас вже підготовлено 44 ділянки запасом 150 млрд кубометрів газу, які потребують інвестицій, технологій, де будуть працювати українці, і ми зможемо забезпечити енергетичну незалежність", - заявляв прем'єр влітку.

 

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