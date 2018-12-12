Гройсман анонсировал запуск новой системы продажи прав на недра

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман назвал электронные аукционы в этой сфере вопросом энергонезависимости

Новая система торгов на право недропользования заработает уже с 1 января. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно плану, новая система торгов на право недропользования заработает уже с 1 января.

"Никаких двойных стандартов. Единые правила для всех. Тогда все будет работать эффективно. Для нас это вопрос не только экономики, но и энергонезависимости", - заявил Гройсман.

Напомним, в сентябре Гройсман обвинил Минэкологии в затягивании перехода на электронные торги. Он напомнил, что правительство еще в июле приняло решение о внедрении электронных аукционов по продаже прав на недропользование, однако до осени еще не был подан соответствующий документ.

"Мы принимаем решение об открытии данных, о внедрении аукционов. У нас уже подготовлены 44 участка запасом 150 млрд кубометров газа, которые нуждаются в инвестициях, технологиях, где будут работать украинцы, и мы сможем обеспечить энергетическую независимость", - заявлял премьер этим летом.