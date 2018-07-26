Кабмін вводить електронні торги на ліцензії для видобутку газу

В Україні готові виставити на торги 44 ділянки для видобутку газу

Кабінет міністрів України запроваджує процедуру електронних торгів ліцензіями на користування надрами, насамперед для видобутку газу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з прийнятою постановою, в Україні відкриють геодані, що дасть можливість бізнесу на основі прозорих аукціонів отримувати ліцензії на видобуток газу, щоб в подальшому знизити обсяги імпорту газу і зрештою відмовитися від його закупівель.

"Ми приймаємо рішення про відкриття даних, про запровадження аукціонів. У нас вже підготовлено 44 ділянки запасом 150 млрд кубометрів газу, які потребують інвестицій, технологій, де будуть працювати українці, і ми зможемо забезпечити енергетичну незалежність", - заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Фото: порядок проведення аукціонів з продажу ліцензій

Нагадаємо, раніше в Кабміні анонсували формування системи аукціонів на продаж права на надра.

"Очевидно, що нам потрібно насичувати власним газом державні потреби. Для цього ми вже дуже близькі до формування нової системи аукціонів на продаж права на надра. Тому я думаю, що все це в комплексі дасть нам ту омріяну незалежність", - зазначив прем'єр Володимир Гройсман.