Гройсман назвав умову внесення подання на призначення Супрун міністром

Гройсман наголосив, що зміни в медицині не можна зупиняти

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения, когда удостоверится, что коалиция поддержит его. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Прямого".

По его словам, у Ульяны Супрун пока только одно ограничение – она не голосует на заседаниях правительства.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю ", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг огласил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Также, как стало известно, судья Окружного административного суда города Киева, который должен рассматривать по сути дело и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, взял самоотвод.