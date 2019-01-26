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Гройсман назвав прогнозовану середню зарплату в 2019

Новини » Політика    26.01.2019 - 15:14
Гройсман назвав прогнозовану середню зарплату в 2019
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Середня зарплата в 2019 році може перевищити 10,5 тис. Гривень

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що рівень середньої зарплати в 2019 році перевищить 10,5 тис. гривень. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

При цьому Гройсман зазначив, що не виключає ще більш високий рівень середньої зарплати, якщо вдасться прискорити зростання економіки.

"Середню зарплату прогнозуємо близько 10,5 тис. гривень, але я переконаний, що цей показник буде вищим", - зазначив він.

Він також виступив за створення таких умов, щоб українці отримували гідну зарплату.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України заявили про стабільні показники в економіці на початку 2019 року.

"Ми починаємо новий рік зі стабільними показниками економіки. По-перше, ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз ВВП за 18-й рік - більше 3%. По-друге, інфляція менше 10 відсотків, а це - найнижчий показник за п'ять останніх років ", - зазначив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Відзначимо, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні підвищилася на 12% - з 3723 до 4173 гривень.
 

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