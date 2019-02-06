Гройсман назвав відсторонення Супрун загрозою реформі медицини

Гройсман доручив оскаржити рішення суду про відсторонення Супрун

Решение суда об отстранении исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун является угрозой реформе медицины. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что с приходом Супрун медицина в Украине "вышла из пропасти, появился шанс двигаться вперед".

"Но ситуация с Уляной Супрун - это попытка отбросить нас назад. Вчера мы увидели угрозу реформе медицины. Мы будем бороться", - заявил он.

Гройсман добавил, что еще вчера поручил Минюсту и секретариату правительства обжаловать отстранение Супрун.

Напомним, ранее Супрун прокомментировала решение суда об отстранении. Она отметила, что ничто так не объединяет украинское общество как защита изменений в медицинской сфере.

Накануне президент Петр Порошенко выразил ей поддержку в связи с решением Окружного административного суда Киева.

"Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный суд установит истину в этом деле", - добавил он.