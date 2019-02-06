У Раді не очікують подань на посаду голови МОЗ, - нардеп

Фото: Вадим Денисенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представник Кабміну у Раді зазначив, що нікого на місце Супрун призначати не планують

У парламенті не планується ніяких подань про призначення когось на місце відстороненої від посади в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "ніяких розмов про призначення когось на місце Супрун наразі немає".

"Буде подана апеляція. Я сподіваюсь, що в апеляції це рішення буде відмінено. Перш за все ніяких розмов про призначення когось на місце Супрун наразі немає. Станом на зараз ніяких подань про призначення будь-кого в парламенті не буде. Більше того, це питання знаходиться у судовій площині. Питання апеляції - це питання не одного дня", - повідомив Денисенко.

Нагадаємо, Міністерство юстиції оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ. Так, глава Мін'юсту Павло Петренко назвав відповідне рішення Окружного адміністративного суду Києва абсурдним.

Як писало РБК-Україна раніше, Окружний адмінсуд Києва заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

При цьому у Кабінеті міністрів заявили про тиск, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди МОЗ. Також про повну підтримку Супрун заявив глава держави Петро Порошенко.