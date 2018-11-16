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Гройсман виключив скасування підвищення тарифів на газ

Новини » Енергетика    16.11.2018 - 08:58
Гройсман виключив скасування підвищення тарифів на газ
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман заявив, що не піде на поводу у опозиційних партій

В Україні не будуть скасовувати рішення про підвищення тарифів на газ для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Reuters.

За словами Гройсмана, його уряд не піде на поводу у опозиційних партій, які вимагають скасувати підвищення тарифів на газ для населення. Він в черговий раз зазначив, що пішов на цей непопулярний крок для отримання додаткових кредитів Міжнародного валютного фонду.

"Популізм призвів до слабкості України. Цього не можна допускати", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що при рішенні про підвищення тарифів "уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим".

Відзначимо, 19 жовтня уряд прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 1 листопада тарифи підняли на 23,5%. Таким чином, ціна газу з 1 листопада склала 8,550 гривень за куб. метр. До цього діяла ціна на природний газ для потреб населення в розмірі 6,9579 гривень за куб. метр.

 

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