Гройсман: аеропорт у Дніпрі потрібно будувати там, де хочуть місцеві жителі

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

У Кабміні готові підтримати рішення жителів Дніпра

Локацію нового міжнародного аеропорту в Дніпрі повинні визначити городяни разом з фахівцями, а уряд підтримає їх позицію. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході візиту в Дніпропетровську область, повідомляє РБК-Україна.

"Для мене важливо, щоб жителі Дніпропетровської області та гості літали. Потрібно чітко визначити місце розташування - є бажання будувати, це потрібно обговорювати. Ми в Кабміні готові підтримати рішення городян. Я думаю, що це питання повинні вирішувати професіонали: як з точки зору логістики зручніше і правильно створити тут міжнародний аеропорт, щоб посилити позиції регіону з точки зору авіаційного сполучення", - сказав прем'єр.

Раніше жителі Дніпра зареєстрували петицію на сайті президента України з проханням з профінансувати з державного бюджету будівництво нової злітно-посадкової смуги. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Спочатку розглядався проект реконструкції ЗПС у Міжнародному аеропорті "Дніпро". Готовність надати 60-70 млн доларів на облаштування нового сучасного аеровокзалу та аеропортової інфраструктури висловив Олександр Ярославський, президент і власник групи DCH, яка реалізувала успішний проект модернізації міжнародного аеропорту "Харків".

Ярославський неодноразово заявляв про готовність побудувати силами своїх компаній сучасний аеровокзальний комплекс у Дніпрі, якщо держава профінансує реконструкцію або будівництво злітно-посадкової смуги, що належить йому, як об'єкту стратегічного призначення.

Але після цього в Києві виникла ідея створювати аеропорт в смт Солоне між Дніпром і Запоріжжям. Експерти знайшли ряд недоліків у реалізації такого проекту.

"Будівництво нового аеропорту в Солоному - будівництво у чистому полі, яке затягнеться до 5 років. Необхідні інвестиції складуть близько 400 млн євро, які потрібні не тільки для облаштування території аеропорту, але і за її межами — залізничне сполучення і багато іншого. Час на реконструкцію діючого аеропорту займе близько 2-3 років, а інвестиції складуть близько 214 млн. З тих варіантів, які ми порахували і які представлені в дослідженні, найменше необхідне держфінансування буде при збереженні поточного місця розташування аеропорту", - розповів Юрій Рубанов, представник відомої міжнародної компанії Airport Consulting Vienna.

За словами експерта, у випадку будівництва нового аеропорту у незручному місці між Дніпром і Запоріжжям, доведеться закрити аеропорти в цих містах, щоб забезпечити окупність нового проекту в разі його реалізації за межами міста Дніпро.

Раніше мер Дніпра Володимир Філатов також висловився проти будівництва нового аеропорту далеко від міста.

"Якщо Омелян або Гройсман приймуть рішення будувати аеропорт Дніпра на Місяці, не зможу протидіяти. Ідея аеропорту за містом в смт. Солоному мені не подобається. Не розумію ідеї будівництва аеропорту в чистому полі, як це озвучив Володимир Омелян, тим більше за два роки. Олександр Ярославський запропонував інвестиції в аеропорт Дніпра і це більш здоровий варіант, як мені здається. Я його не лобіюю, але аеропорт у Харкові хороший", - сказав Філатов.

Президент України Петро Порошенко під час Всеукраїнського громадського форуму "Відкритий діалог", який відбувся у Києві, пообіцяв, що в Дніпрі скоро з'явиться новий великий аеропорт.