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Гройсман: аэропорт в Днепре нужно строить там, где хотят местные жители

Новости » Инфраструктура    09.04.2019 - 20:04
Гройсман: аэропорт в Днепре нужно строить там, где хотят местные жители
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

В Кабмине готовы поддержать решение жителей Днепра

Локацию нового международного аэропорта в Днепре должны определить горожане вместе со специалистами, а правительство поддержит их позицию. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Днепропетровскую область, сообщает РБК-Украина.

"Для меня важно, чтобы жители Днепропетровской области и гости летали. Нужно четко определить местоположение - есть желание строить, это нужно обсуждать. Мы в Кабмине готовы поддержать решение горожан. Я думаю, что этот вопрос должны решать профессионалы: как с точки зрения логистики удобнее и правильно создать здесь международный аэропорт, чтобы усилить позиции региона с точки зрения авиационного сообщения", - сказал премьер.

Ранее жители Днепра зарегистрировали петицию на сайте президента Украины с просьбой с профинансировать из государственного бюджета строительство новой взлетно-посадочной полосы. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Изначально рассматривался проект реконструкции ВПП в Международном аэропорте "Днепр". Готовность предоставить 60-70 млн долларов на обустройство нового современного аэровокзала и аэропортовой инфраструктуры выразил Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, которая реализовала успешный проект модернизации международного аэропорта "Харьков".

Ярославский неоднократно заявлял о готовности построить силами своих компаний современный аэровокзальный комплекс в Днепре, если государство профинансирует реконструкцию или строительство принадлежащей ему в качестве объекта стратегического назначения взлетно-посадочной полосы.

Но после этого в Киеве возникла идея создавать аэропорт в пгт Соленое между Днепром и Запорожьем. Эксперты нашли ряд недостатков в реализации такого проекта.

"Строительство нового аэропорта в Соленом - строительство в чистом поле, которое затянется до 5 лет. Необходимые инвестиции составят порядка 400 млн евро, которые потребуются не только для обустройства территории аэропорта, но и вне ее — железнодорожное сообщение и многое другое. Время на реконструкцию действующего аэропорта займет порядка 2-3 лет, инвестиции составят порядка 214 млн. Из тех вариантов, которые мы посчитали и которые представлены в исследовании, наименьшее необходимое госфинансирование будет при сохранении текущего месторасположения аэропорта", - рассказал Юрий Рубанов, представитель именитой международной компании Airport Consulting Vienna.

По словам эксперта, в случае строительства нового аэропорта в неудобном месте между Днепром и Запорожьем, придется закрыть аэропорты в этих городах, чтобы обеспечить окупаемость нового проекта в случае его реализации вне границ города Днепр.

Ранее мэр Днепра Владимир Филатов также высказался против строительства нового аэропорта вдалеке от города.

"Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на ЛунеЮ не смогу противодействовать. Идея аэропорта за городом в пгт. Соленом мне не нравится. Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян, тем более за два года. Александр Ярославский предложил инвестиции в аэропорт Днепра и это более здравый вариант, как мне кажется. Я его не лоббирую, но аэропорт в Харькове хороший", - сказал Филатов.

Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", который состоялся в Киеве, пообещал, что в Днепре скоро появится большой новый аэропорт.

У Ярославского сообщили о росте пассажиропотока аэропорта "Харьков" Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли более чем на 20%
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