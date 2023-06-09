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Гросси призвал мир помочь Украине в ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС

Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о том, что запускает программу помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его микроблог в Twitter.

По его словам, подобная программа призвана помочь ликвидировать последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Он рассказал, что открыл программу в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что прорванная дамба Каховской ГЭС в результате теракта России представляет опасность для Запорожской атомной электростанции.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило часть населенных пунктов Херсонской области.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.

Подрыв Каховской ГЭС может повлиять на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Он также подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и нахождение российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.

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Каховская ГЭСМАГАТЭВойна России против Украины