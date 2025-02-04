Гроссі під час візиту в Україну відвідає Київську підстанцію

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в рамках візиту до Києва, 4 лютого, відвідає Київську підстанцію. Це вже його 11-й візит до України з початку повномаштабної війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х.

"Під час мого 11-го візиту в Україну з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії", - написав гендиректор МАГАТЕ. Він зазначив, що вразливість електромережі становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не тільки для Запорізької атомної електростанції