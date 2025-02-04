Гроссі під час візиту в Україну відвідає Київську підстанцію
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в рамках візиту до Києва, 4 лютого, відвідає Київську підстанцію. Це вже його 11-й візит до України з початку повномаштабної війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х.
"Під час мого 11-го візиту в Україну з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії", - написав гендиректор МАГАТЕ.
Він зазначив, що вразливість електромережі становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не тільки для Запорізької атомної електростанції
Нагадаємо, кілька днів тому на сайті МАГАТЕ повідомлялося, що Гроссі прибуде в Україну "для зустрічі на високому рівні".
"Допоки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ буде присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримання ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", - наголосив гендиректор агентства.
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