Гросси может уйти из МАГАТЭ: на какую должность он претендует

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси хочет баллотироваться на пост генсека ООН. Она станет вакантной с 2026 года.

Об этом он заявил во время выступления в Аргентинском совете по международным отношениям (CARI), пишет РБК-Украина со ссылкой на Lanacion .

"Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент", - сказал он.

Гросси напомнил, что процесс отбора преемника действующего генсека ООН Антониу Гутерриша еще не начался.

"Этот процесс начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур", - добавил он.

Гросси также упомянул о "параличе" Совета безопасности ООН.