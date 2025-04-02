Гроссі може піти з МАГАТЕ: на яку посаду він претендує

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі хоче балотуватися на посаду генсека ООН. Вона стане вакантною з 2026 року.

Про це він заявив під час виступу в Аргентинській раді з міжнародних відносин (CARI), пише РБК-Україна з посиланням на Lanacion .

"Я обмірковую це, і обмірковую дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на даний момент", - сказав він.

Гроссі нагадав, що процес відбору наступника чинного генсека ООН Антоніу Гутерріша ще не розпочався.

"Цей процес розпочнеться наприкінці цього року, коли в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй буде опубліковано відповідний заклик до висунення кандидатур", - додав він.

Гроссі також згадав про "параліч" Ради безпеки ООН.