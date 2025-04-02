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Гроссі може піти з МАГАТЕ: на яку посаду він претендує

Середа 02 квітня 2025 10:50
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Гроссі може піти з МАГАТЕ: на яку посаду він претендує Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі хоче балотуватися на посаду генсека ООН. Вона стане вакантною з 2026 року.

Про це він заявив під час виступу в Аргентинській раді з міжнародних відносин (CARI), пише РБК-Україна з посиланням на Lanacion.

"Я обмірковую це, і обмірковую дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на даний момент", - сказав він.

Гроссі нагадав, що процес відбору наступника чинного генсека ООН Антоніу Гутерріша ще не розпочався.

"Цей процес розпочнеться наприкінці цього року, коли в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй буде опубліковано відповідний заклик до висунення кандидатур", - додав він.

Гроссі також згадав про "параліч" Ради безпеки ООН.

"Це не може рухатися вперед. Я вважаю, що міжнародні особи, які ухвалюють рішення, повинні працювати з тією реальністю, яка у них є, а не з тією, яка має бути. Якби в нас була Рада Безпеки, яка працювала б ідеально, у нас, очевидно, не було б тих конфліктів, які в нас є", - додав Гроссі.

Що відомо про Гроссі

Рафаель Маріано Гроссі - аргентинський дипломат, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії з 3 грудня 2019 року.

Раніше був послом Аргентини в Австрії, Словенії, Словаччині та міжнародних організаціях, що базуються у Відні (2013-2019 рр.).

У 2019 році Гроссі був обраний генеральним директором МАГАТЕ. Крім того, у 2023 році Гроссі був повторно призначений на посаду гендиректора МАГАТЕ.

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