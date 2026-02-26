RU

Большая вода уже в марте: какие регионы под угрозой и какую поддержку готовит власть

Фото: Кабмин готовит механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинское правительство готовит механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений во время весенних паводков. Под угрозой центральные области, Карпатский регион и Одесская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Свириденко поручила срочно готовить ремонт дорог: какие трассы восстановят первыми

Свириденко провела совещание по подготовке к весенним паводкам вместе с вице-премьер-министром по восстановлению, министром внутренних дел, министром социальной политики и главой ГСЧС.

По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность - прежде всего для этих регионов. Сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области.

Премьер отметила, что во всех областях работают ситуационные центры. Обеспечен постоянный обмен информацией между ОГА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.

По ее словам, ГСЧС и главам ОГА поручили сформировать резервы необходимой техники, топлива и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.

"Готовим также механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплате денежной помощи, в частности на оздоровление детей, и дополнительной поддержке уязвимых групп", - рассказала Свириденко.

 

Кабмин готовит план защиты в случае подтоплений во время паводков

Напомним, еще 18 февраля Кабинет министров Украины поручил ответственным органам и областным администрациям подготовиться к преодолению последствий наводнений и паводков весной 2026 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что профильные министерства - Минэкономики, Минразвития, Минсоцполитики, Минфин, Министерство внутренних дел - а также ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса. Последние могут пострадать в результате наводнения и паводков весной 2026 года.

