Денежная помощь ко Дню Независимости: кому обязательно нужно обратиться в ПФУ

В 2026 году части украинцев не придется обращаться за разовой денежной помощью ко Дню Независимости. Пенсионный фонд расширил перечень категорий, которым выплату назначат автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Главное: Автоматическое начисление: В 2026 году деньги ко Дню Независимости без всяких заявлений получат пенсионеры, получатели субсидий и льготники, которые не служат в ВСУ.

В 2026 году деньги ко Дню Независимости без всяких заявлений получат пенсионеры, получатели субсидий и льготники, которые не служат в ВСУ. Правила для военных: Ветеранам войны, которые сейчас проходят службу, деньги перечислят на счета их воинских частей или учреждений. Военным советуют проверить, имеет ли финансовая служба информацию об их ветеранском статусе.

Ветеранам войны, которые сейчас проходят службу, деньги перечислят на счета их воинских частей или учреждений. Военным советуют проверить, имеет ли финансовая служба информацию об их ветеранском статусе. Кому надо писать заявление: Лично обращаться в ПФУ или ЦНАП нужно тем ветеранам, которые не являются пенсионерами, не получают субсидий и не находятся на военной службе.

Лично обращаться в ПФУ или ЦНАП нужно тем ветеранам, которые не являются пенсионерами, не получают субсидий и не находятся на военной службе. Запасной срок: Граждане, которые получат статус ветерана до 24 августа 2026 года, но не увидят денег до 1 октября, смогут дополнительно обратиться в ПФУ. В таком случае выплату начислят до 1 ноября.

Кому выплату начислят автоматически

В Пенсионном фонде объяснили, что автоматически разовую денежную помощь ко Дню Независимости получат граждане, которые:

получают пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

получают жилищную субсидию;

пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг;

не проходят военную службу.

Таким людям средства выплатят в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой.

В ПФУ отметили, что дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

Как получат деньги военнослужащие

Для ветеранов войны, которые проходят службу, действует отдельный механизм.

Средства перечислят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу. Это правило касается даже тех военных, которые одновременно являются пенсионерами или получают субсидии или льготы.

В Пенсионном фонде рекомендовали военнослужащим убедиться, что работодатель имеет информацию об их статусе ветерана войны.

Кому нужно подавать заявление

Обращаться в Пенсионный фонд придется тем гражданам, которые:

имеют право на выплату;

не являются пенсионерами;

не получают жилищных субсидий или льгот;

не проходят военную службу.

В заявлении необходимо указать:

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

банковские реквизиты для получения средств;

данные удостоверения, подтверждающего право на выплату.

К заявлению нужно приложить копии паспорта и документа, подтверждающего соответствующий статус.

Как подать документы

Подать заявление можно тремя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;

по почте в территориальный орган ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Что делать тем, кто получит статус позже

В Пенсионном фонде уточнили, что граждане, которые приобретут право на выплату до 24 августа 2026 года, но не получат помощь до 1 октября, смогут дополнительно обратиться в органы ПФУ.

В таком случае выплату можно будет получить до 1 ноября 2026 года.