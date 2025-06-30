Деньги исчезают, как вода? Как понять, почему вам постоянно их не хватает

Почему вам не хватает денег

Вы думаете, что имеете мало - а на самом деле тратите бесконтрольно

У многих расходы растут вслед за доходом. Заработали больше - позволили себе кафе, доставку, такси, обновки.

Вроде бы ничего лишнего, но ежемесячно это съедает большую часть бюджета. Это явление называется lifestyle inflation - когда уровень жизни растет, но не уровень сбережений.

Расходы никто не считает (потому что страшно)

Ведение бюджета у нас до сих пор считается чем-то "для экономных зануд". Но именно там кроется правда. Люди часто даже не знают, сколько тратят на еду, кофе, подписки, подарки.

А цифры могут неприятно удивить: 300 грн/день на "мелочи" - это уже 9 000 грн в месяц.

Жизнь "здесь и сейчас" без плана

"Жить моментом" звучит хорошо в Instagram, но без финансовой подушки это прямой путь к стрессу.

Если деньги уходят на эмоциональные покупки - отпуска в кредит, подарки "чтобы не хуже, чем у других", развлечения вместо плана - они не работают на будущее. В результате - ни спокойствия, ни уверенности.

"Классика жанра. Зарплата или бизнес дают неплохой доход, а ты все равно живешь в режиме: "После 20 числа - печаль и хрустящие булки с чаем", - говорит эксперт.

Он назвал причины, почему у вас ежемесячно возникают проблемы с деньгами и куда они могут от вас "убегать".

Деньги - как вода: без контроля утекают

Неважно, сколько вы зарабатываете, если нет плана расходов. Без бюджета - все растворяется в кофе, доставках, "мелочах" на маркетплейсах и "ой, это же для себя".

Отсутствие финансовой подушки

Поэтому каждая неожиданность (поломка авто, больница, подарок на свадьбу троюродной тети) выбивает вас из колеи и заставляет лезть в кредиты или экономить на важном.

"Живу, как все" - синдром соцсетей

"Чужие фото из отпусков и новые авто - и вы уже влезли в рассрочку, чтобы не отставать. Но реально ли это вам нужно?" - добавляет специалист.

Деньги работают на других

Нет инвестиций, пассивного дохода или хотя бы банального депозита - вот и получается, что весь ваш доход идет "на жизнь", а не на рост.

Отсутствие понимания - ради чего все это

Если нет четкой финансовой цели, деньги всегда будут растворяться в "здесь и сейчас". Потому что мозг не видит смысла откладывать или разумно тратить.

Почему вы не умеете обращаться с деньгами

По словам коуча, у многих людей существуют типичные финансовые сценарии, которые тянутся еще с детства.

"Надо быстро потратить, пока есть"

Так мыслят те, кто в детстве часто слышал: "Денег нет", "Скоро заберут", "Отложить не получится".

"Даже во взрослом возрасте такой человек бессознательно боится потерять - и поэтому тратит мгновенно, чтобы хоть что-то осталось в виде вещей или впечатлений", - объясняет Виталий Курсик.

"Я не достоин иметь много"

Если в семье осуждали "богачей", говорили, что "честно не заработаешь", у вас мог сформироваться внутренний барьер.

"Иногда даже высокий доход не помогает - человек просто не дает себе права иметь финансовую стабильность и сам себя "сливает"", - говорит эксперт.

Как изменить ситуацию и научиться обращаться с деньгами правильно

Ведите расходы хотя бы месяц

Честно подсчитайте все свои расходы - без самообмана. Поделите на категории: обязательное (жилье, коммуналка, транспорт), еда, остальное.

"Вы удивитесь, сколько уходит "в никуда". И это ваш первый шаг к изменениям", - говорит коуч.

Откладывайте 10%

Сформируйте подушку безопасности. Понемногу, с нуля. Не то "что останется", а наоборот - отложите сразу, как получите зарплату.

"Это может быть отдельный счет, банковская копилка или просто наличные дома", - советует специалист.

Создайте свой короткий финансовый план

Научитесь ставить финансовые приоритеты. Решите, какая у вас цель на ближайшие три месяца. Например, насобирать резерв в 10 000 гривен, закрыть долги, избавиться от подписок.

Разберитесь со своей "денежной историей"

Вспомните, что вы слышали о деньгах в детстве, каких богатых людей уважали? Какая модель отношений с деньгами существует в вашей семье? Это поможет понять, почему некоторые финансовые действия кажутся "странными" или вызывают страх.

"Жить с дыркой в бюджете - это не редкость. И проблема часто не в доходах, а в вашем отношении к деньгам. И запомните: деньги любят порядок, ясность, уважение, а не хаос. Разложите ваши финансы и убедитесь, что деньги работают на вас, а не исчезают в "черной дыре" банковской карты", - резюмирует Виталий Курсик.