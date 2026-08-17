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Деньги вместо отпуска: юрист объяснил, сгорают ли дни и как получить компенсацию

19:20 17.08.2026 Пн
2 мин
Можно ли получить деньги за неиспользованный отпуск без увольнения?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова aimg Евгений Булименко Эксперт
Деньги вместо отпуска: юрист объяснил, сгорают ли дни и как получить компенсацию Фото: Работа в Украине (freepik.com)
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Неиспользованные дни ежегодного отпуска не сгорают даже если работник не брал отпуск несколько лет подряд. Они накапливаются, а при определенных условиях при них можно получить денежную компенсацию.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Главное:

  • Дни отпуска не сгорают: Законодательство не аннулирует неиспользованные дни ежегодного отпуска - они скапливаются за все годы работы.
  • Компенсация во время работы: Получить деньги вместо части отпуска, продолжая работать, можно только при условии, что работник уже использовал не менее 24 календарных дней отдыха за соответствующий рабочий год.
  • Полная выплата при увольнении: В случае увольнения работнику обязательно выплачивается денежная компенсация за все накопившиеся и неиспользованные дни отпусков.
  • Запрет для несовершеннолетних: Работникам до 18 лет заменять любые дни отпуска денежными выплатами строго запрещено.

Сгорают ли неиспользованные дни отпуска

По словам юриста, законодательство не предусматривает аннулирования права работника на неиспользованные дни ежегодного отпуска. Такие дни накапливаются и могут использоваться работником в любое время по согласованию с работодателем.

То есть, если человек несколько лет не ходил в ежегодный отпуск, неиспользованные дни за предыдущие годы не теряются.

Когда можно получить деньги вместо отпуска

Полную денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска работник получает в случае увольнения. Это предусмотрено статьей 24 Закона Украины "Об отпусках".

В то же время, во время работы часть ежегодного отпуска также можно заменить денежной компенсацией. Однако для этого есть условие: работнику должен быть фактически предоставлен ежегодный и дополнительный отпуск общей продолжительностью не менее 24 календарных дней.

То есть получить деньги вместо всех дней отпуска, продолжая работу, нельзя.

Кто не может получить компенсацию

Законодательство отдельно запрещает заменять денежной компенсацией все виды отпусков работникам в возрасте до 18 лет.

Ранее РБК-Украина писало о правилах трудоустройства несовершеннолетних в Украине. Для подростков закон устанавливает сокращенное рабочее время в зависимости от возраста и того, длится ли обучение, а также гарантирует особые условия оплаты труда. В частности, во время каникул 16-17-летние могут работать до 36 часов в неделю, а 14-15-летние - до 24 часов; при обучении эти нормы еще меньше.

Также мы рассказывали, что молодежь в Украине чаще всего находит работу в торговле и ресторанной сфере, а летом доступны вакансии курьеров, упаковщиков, озеленителей и работников на фермах. Некоторые предложения для студентов предполагают зарплату до 40 тысяч гривен.

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