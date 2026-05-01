Деньги вместо формы: как военным получить компенсацию за неполученное имущество при увольнении

Главное: Кто имеет право: Выплаты доступны контрактникам и кадровым офицерам ВСУ, НГУ, СБУ и других структур. Компенсация не предусмотрена для мобилизованных, срочников и курсантов.

Основания для выплаты: Увольнение, перевод в другое ведомство или гибель военного (в этом случае средства получают родные).

Сумма компенсации: Рассчитывается по ценам на 1 января года увольнения. Зависит от права на ношение формы и продолжительности службы.

Процедура: Необходимо получить справку о стоимости имущества в вещевой службе и подать рапорт командиру части.

Защита прав: В случае отказа можно обратиться на горячую линию Минобороны или в суд.

Кто может получить компенсацию

Право на выплату имеют военнослужащие, которые проходили службу по контракту или на кадровых должностях. Это касается:

ВСУ;

Нацгвардии;

СБУ;

Госпогранслужбы и других силовых структур.

В то же время такая компенсация не предусмотрена для срочников и курсантов.

Когда возникает право на выплату

Компенсацию можно получить, если военный имел право на определенное вещевое имущество, но фактически его не получил.

Основаниями для выплаты являются:

увольнение со службы;

перевод в другой орган;

гибель военного (в таком случае средства получают родственники).

В Минобороны отмечают, что мобилизованным компенсация за неполученное имущество не начисляется.

Как рассчитывают сумму

Сумму определяют по закупочным ценам по состоянию на 1 января года увольнения. При этом:

если есть право ношения формы - выплачивают полную стоимость ;

; если такого права нет - сумму считают пропорционально времени службы.

Как получить деньги

Процедура состоит из двух основных шагов:

получить справку в вещевой службе воинской части - в ней указывают стоимость неполученного имущества;

в вещевой службе воинской части - в ней указывают стоимость неполученного имущества; подать рапорт командиру с просьбой выплатить компенсацию.

Выплата осуществляется на основании соответствующего приказа командира части.

Что делать в случае отказа

Если в выплате отказывают или не предоставляют ответа, военный может:

обратиться на горячую линию Минобороны;

или обжаловать решение в суде.

Фактически государство гарантирует, что военнослужащий не потеряет средства из-за того, что не получил надлежащее обеспечение во время службы. Однако для этого важно вовремя оформить все документы еще до исключения из списков части.