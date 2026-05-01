Деньги вместо формы: как военным получить компенсацию за неполученное имущество при увольнении

Военные в Украине могут получить денежную компенсацию за вещевое имущество, которое не получили во время службы. Речь идет о случаях, когда форма или другое обеспечение не было выдано полностью или частично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Главное:
Право на выплату имеют военнослужащие, которые проходили службу по контракту или на кадровых должностях. Это касается:
В то же время такая компенсация не предусмотрена для срочников и курсантов.
Компенсацию можно получить, если военный имел право на определенное вещевое имущество, но фактически его не получил.
Основаниями для выплаты являются:
В Минобороны отмечают, что мобилизованным компенсация за неполученное имущество не начисляется.
Сумму определяют по закупочным ценам по состоянию на 1 января года увольнения. При этом:
Процедура состоит из двух основных шагов:
Выплата осуществляется на основании соответствующего приказа командира части.
Если в выплате отказывают или не предоставляют ответа, военный может:
Фактически государство гарантирует, что военнослужащий не потеряет средства из-за того, что не получил надлежащее обеспечение во время службы. Однако для этого важно вовремя оформить все документы еще до исключения из списков части.
Напомним, что в 2026 году военные ВСУ могут получить единовременную материальную помощь в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов.
Также РБК-Украина писало, что военные ВСУ имеют право раз в год получить денежную помощь на оздоровление в размере месячного обеспечения. Такое право возникает уже после первого полного месяца службы, а выплату могут начислить как во время отпуска, так и по рапорту - даже без фактического выбытия в отпуск.