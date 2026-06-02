Деньги с YouTube, донаты и OnlyFans: юрист объяснил, какие налоги должны платить блогеры

Главное: Обязательный налог: Любые заработки блогеров подлежат налогообложению.

Любые заработки блогеров подлежат налогообложению. Когда регистрировать ФОП: Если доходы регулярные, налоговая будет считать это предпринимательством.

Если доходы регулярные, налоговая будет считать это предпринимательством. Зарубежный контроль (CRS): Благодаря международной системе CRS налоговая служба автоматически узнает об иностранных счетах украинцев, даже если деньги не выводились на отечественные карты.

Благодаря международной системе CRS налоговая служба автоматически узнает об иностранных счетах украинцев, даже если деньги не выводились на отечественные карты. Специфика платформ: Доходы от YouTube и OnlyFans считаются иностранными. Их необходимо декларировать до 1 мая, а уплачивать налог - до 1 августа.

Доходы от YouTube и OnlyFans считаются иностранными. Их необходимо декларировать до 1 мая, а уплачивать налог - до 1 августа. Налоговое резидентство: Если блогер живет за границей более 183 дней, он может стать резидентом другой страны.

Если блогер живет за границей более 183 дней, он может стать резидентом другой страны. Наказание за игнорирование: За сокрытие доходов грозят штрафы от 10% до 25% от суммы долга, пеня, блокировка банковских счетов, а за крупные суммы - уголовная ответственность.

Когда блогер становится налогоплательщиком

По словам юриста, любые доходы, полученные от блогерской деятельности, подлежат налогообложению. Речь идет об оплате за рекламу, монетизацию видео, донаты, подписки на контент и другие источники заработка в социальных сетях и на цифровых платформах.

"Если блогер получает оплату за рекламу, подписки или донаты, имеет монетизацию видео - то он бесспорно становится плательщиком налогов на доходы физических лиц и военного сбора. Следовательно, это означает обязанность задекларировать полученные средства и уплатить государству налоги", - пояснил Спектор.

Он напомнил, что согласно Налоговому кодексу любой доход физического лица является объектом налогообложения независимо от источника его происхождения.

В таком случае необходимо уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Когда стоит открывать ФОП

Юрист отмечает, что разовые доходы от рекламы или отдельных донатов можно декларировать как доходы физического лица.

Однако если блогерская деятельность имеет систематический характер, оптимальным решением становится регистрация ФОП.

"Если такая деятельность имеет систематический характер, налоговая может признать ее предпринимательской. В этом случае оптимальным решением является регистрация ФОП, что позволяет работать официально, принимать платежи из-за рубежа и избегать блокировки счетов", - отметил эксперт.

Самой удобной для блогеров он называет третью группу единого налога, которая позволяет легально работать с украинскими и иностранными заказчиками, вести упрощенную отчетность и платить налог только с фактически полученного дохода.

В то же время даже ФОП должен хранить документы, подтверждающие происхождение средств: договоры, инвойсы и выписки из платежных систем.

Как налоговая может узнать о доходах

Спектор отмечает, что блогерам не стоит рассчитывать на полную анонимность своих заработков.

Украина присоединилась к международной системе автоматического обмена налоговой информацией CRS, которая позволяет налоговым органам получать данные об иностранных счетах и движении средств.

Поэтому информация о доходах может поступать даже тогда, когда деньги не зачислялись на украинские банковские карты.

Отдельное внимание юрист советует обратить на вопрос налогового резидентства.

Если человек проживает за границей более 183 дней в году и имеет там центр жизненных интересов, он может считаться налоговым резидентом другой страны.

Однако без соответствующей справки украинская налоговая может продолжать считать такое лицо резидентом Украины и требовать уплаты налогов именно здесь.

Доходы от YouTube и OnlyFans имеют особенности

По словам эксперта, большинство платформ для монетизации контента зарегистрированы за рубежом. В частности, YouTube работает через Google Ireland Ltd, а OnlyFans принадлежит британской компании Fenix International Ltd.

Поэтому выплаты от таких сервисов считаются иностранным доходом. В соответствии с требованиями законодательства, такие средства нужно декларировать в Украине.

Декларация подается до 1 мая года, следующего за отчетным, а уплатить налоги необходимо до 1 августа.

Чем грозит неуплата налогов

Игнорирование налоговых обязательств может привести к финансовым санкциям.

По словам юриста, нарушителям могут грозить штрафы в размере от 10% до 25% неуплаченной суммы налога. Также начисляется пеня за каждый день просрочки.

В случаях значительных сумм неуплаченных налогов возможно и привлечение к уголовной ответственности.

Кроме того, банки имеют право блокировать счета клиентов в случае выявления неподтвержденных валютных поступлений.

Что советуют блогерам

Андрей Спектор рекомендует контент-мейкерам заблаговременно позаботиться о налоговой дисциплине. В частности, хранить все документы о полученных доходах, определить свой налоговый статус, своевременно подавать декларации и при необходимости оформить ФОП.

"Блогерство - это полноценная экономическая деятельность, а не серая зона. И чем раньше контент-креаторы осознают, что успешный блог требует не только креатива, но и налоговой грамотности, тем меньше будет неприятных сюрпризов в виде штрафов, проверок и заблокированных счетов", - подытожил юрист.