"Деньги тачками вывозят". Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии

По его словам, Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за три года из-за войны в Украине. Орбан утверждает, страна не имела бы таких экономических проблем, если бы деньги, присланные Украине, остались в европейской экономике.

"Однако европейские лидеры продолжают стремиться к войне и поддерживать Украину даже против воли американского руководства. Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов", - заявил венгерский премьер.

Он назвал значительной проблемой, что ЕС якобы должен содержать миллионную украинскую армию.

"Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить дома. Деньги, в том числе и наши, тачками вывозят в Украину", утверждает Орбан.

Он напомнил, что в Еврокомиссии объявили о намерениях принять Украину в ЕС до 2030 года.

"Европейская народная партия, материнская партия партии "Тиса", хочет ввести Украину в ЕС, что разрушит венгерскую экономику", - отметил Орбан, имея в виду политсилу своего главного политического соперника Петера Мадьяра.

Премьер Венгрии заявил, что Брюссель предлагает "совместно взять огромный кредит" для финансирования Украины, поскольку лидеры ЕС "знают, что самостоятельно они не в состоянии ее поддержать".

Он подчеркнул, что "нужно предотвратить задолженность Европы", а потому надо "оставаться твердым в вопросе Украины".

Орбан призвал всех венгров высказать свое мнение относительно вступления Украины в ЕС и принять участие в национальном опросе.

"Если бы это было выгодно венграм, они бы поддержали членство Украины, но наша страна заплатила бы за вступление Украины дополнительную цену", - добавил он.