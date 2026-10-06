Деньги на "Скрининг здоровья 40+" сгорают через два месяца: украинцам напомнили правила программы

Сколько времени дают на использование денег

В Минздраве напомнили, что после подачи заявки на участие в программе государство предоставляет 2000 гривен на прохождение скрининга.

После зачисления денег на карту воспользоваться ими нужно в течение двух месяцев. Если это не сделать, средства автоматически вернутся в бюджет.

Поэтому украинцам, уже получившим выплату, советуют проверить дату ее зачисления, выбрать медицинское учреждение и записаться на обследование.

Кто может пройти "Скрининг здоровья 40+"

"Скрининг здоровья 40+" - национальная программа, которая стартовала в 2026 году. Она доступна всем гражданам Украины в возрасте от 40 лет независимо от места регистрации или фактического проживания.

Программа позволяет оценить риски:

сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета 2 типа;

проблем с психическим здоровьем.

Предусмотренные программой обследования можно пройти за один визит в медучреждение.

В скрининге входят измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и окружности талии. Также проводят опрос касательно образа жизни, оценивают симптомы и факторы риска, проводят лабораторные исследования, которые помогают оценить работу сердца, сосудов и почек.

В Минздраве отмечают, что пройти проверку стоит даже тем, кто не имеет жалоб на самочувствие. Скрининг рассчитан именно на раннее выявление изменений и рисков.

Где можно пройти обследование

Воспользоваться программой можно в приобщившихся к ней государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях. Человек может самостоятельно выбрать любое заведение-участника независимо от места жительства.

Скрининг доступен в 2757 местах предоставления услуг по всей Украине.

С начала года его уже прошли более 751 тысяч украинцев. В то же время было подано более 1,9 млн. заявок на получение средств для прохождения обследования, а общая сумма выплаченной государственной поддержки превысила 2,1 млрд. гривен.