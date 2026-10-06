Деньги на "Скрининг здоровья 40+" сгорают через два месяца: украинцам напомнили правила программы

Украинцы, получившие 2000 гривен по программе "Скрининг здоровья 40+", должны использовать деньги в течение двух месяцев. Если не пройти обследование вовремя, неиспользованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
В Минздраве напомнили, что после подачи заявки на участие в программе государство предоставляет 2000 гривен на прохождение скрининга.
После зачисления денег на карту воспользоваться ими нужно в течение двух месяцев. Если это не сделать, средства автоматически вернутся в бюджет.
Поэтому украинцам, уже получившим выплату, советуют проверить дату ее зачисления, выбрать медицинское учреждение и записаться на обследование.
"Скрининг здоровья 40+" - национальная программа, которая стартовала в 2026 году. Она доступна всем гражданам Украины в возрасте от 40 лет независимо от места регистрации или фактического проживания.
Программа позволяет оценить риски:
Предусмотренные программой обследования можно пройти за один визит в медучреждение.
В скрининге входят измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и окружности талии. Также проводят опрос касательно образа жизни, оценивают симптомы и факторы риска, проводят лабораторные исследования, которые помогают оценить работу сердца, сосудов и почек.
В Минздраве отмечают, что пройти проверку стоит даже тем, кто не имеет жалоб на самочувствие. Скрининг рассчитан именно на раннее выявление изменений и рисков.
Воспользоваться программой можно в приобщившихся к ней государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях. Человек может самостоятельно выбрать любое заведение-участника независимо от места жительства.
Скрининг доступен в 2757 местах предоставления услуг по всей Украине.
С начала года его уже прошли более 751 тысяч украинцев. В то же время было подано более 1,9 млн. заявок на получение средств для прохождения обследования, а общая сумма выплаченной государственной поддержки превысила 2,1 млрд. гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 января 2026 года в Украине работает национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она позволяет украинцам от 40 лет безвозмездно пройти комплексное обследование сердца и сосудов, проверить уровень сахара и оценить состояние ментального здоровья. На специальную "Дія.Карту" государство насчитывает 2000 гривен, которые можно потратить только на скрининг в медучреждениях-участниках программы.
Мы также писали, когда необходимо подавать заявки на участие в программе.
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