Гроші на "Скринінг здоров’я 40+" згорають за два місяці: українцям нагадали правила програми

Скільки часу дають на використання грошей

У МОЗ нагадали, що після подання заявки на участь у програмі держава надає 2000 гривень на проходження скринінгу.

Після зарахування грошей на картку скористатися ними потрібно протягом двох місяців. Якщо цього не зробити, кошти автоматично повернуться до бюджету.

Тому українцям, які вже отримали виплату, радять перевірити дату її зарахування, обрати медичний заклад та записатися на обстеження.

Хто може пройти "Скринінг здоров’я 40+"

"Скринінг здоров’я 40+" - національна програма, яка стартувала у 2026 році. Вона доступна всім громадянам України віком від 40 років, незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання.

Програма дозволяє оцінити ризики:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету 2 типу;

проблем із психічним здоров’ям.

Передбачені програмою обстеження можна пройти за один візит до медзакладу.

До скринінгу входять вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту та окружності талії. Також проводять опитування щодо способу життя, оцінюють симптоми та фактори ризику, роблять лабораторні дослідження, які допомагають оцінити роботу серця, судин і нирок.

У МОЗ наголошують, що пройти перевірку варто навіть тим, хто не має скарг на самопочуття. Скринінг розрахований саме на раннє виявлення змін і ризиків.

Де можна пройти обстеження

Скористатися програмою можна у державних, комунальних та приватних медичних закладах, які долучилися до неї. Людина може самостійно обрати будь-який заклад-учасник незалежно від місця проживання.

Скринінг доступний у 2757 місцях надання послуг по всій Україні.

Від початку року його вже пройшли понад 751 тисяча українців. Водночас було подано понад 1,9 млн заявок на отримання коштів для проходження обстеження, а загальна сума виплаченої державної підтримки перевищила 2,1 млрд гривень.