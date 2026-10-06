Гроші на "Скринінг здоров’я 40+" згорають за два місяці: українцям нагадали правила програми

Українці, які отримали 2000 гривень за програмою "Скринінг здоров’я 40+", мають використати гроші протягом двох місяців. Якщо не пройти обстеження вчасно, невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
У МОЗ нагадали, що після подання заявки на участь у програмі держава надає 2000 гривень на проходження скринінгу.
Після зарахування грошей на картку скористатися ними потрібно протягом двох місяців. Якщо цього не зробити, кошти автоматично повернуться до бюджету.
Тому українцям, які вже отримали виплату, радять перевірити дату її зарахування, обрати медичний заклад та записатися на обстеження.
"Скринінг здоров’я 40+" - національна програма, яка стартувала у 2026 році. Вона доступна всім громадянам України віком від 40 років, незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання.
Програма дозволяє оцінити ризики:
Передбачені програмою обстеження можна пройти за один візит до медзакладу.
До скринінгу входять вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту та окружності талії. Також проводять опитування щодо способу життя, оцінюють симптоми та фактори ризику, роблять лабораторні дослідження, які допомагають оцінити роботу серця, судин і нирок.
У МОЗ наголошують, що пройти перевірку варто навіть тим, хто не має скарг на самопочуття. Скринінг розрахований саме на раннє виявлення змін і ризиків.
Скористатися програмою можна у державних, комунальних та приватних медичних закладах, які долучилися до неї. Людина може самостійно обрати будь-який заклад-учасник незалежно від місця проживання.
Скринінг доступний у 2757 місцях надання послуг по всій Україні.
Від початку року його вже пройшли понад 751 тисяча українців. Водночас було подано понад 1,9 млн заявок на отримання коштів для проходження обстеження, а загальна сума виплаченої державної підтримки перевищила 2,1 млрд гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 січня 2026 року в Україні працює національна програма "Скринінг здоров'я 40+". Вона дозволяє українцям віком від 40 років безоплатно пройти комплексне обстеження серця і судин, перевірити рівень цукру та оцінити стан ментального здоров'я. На спеціальну "Дія.Картку" держава нараховує 2000 гривень, які можна витратити лише на скринінг у медзакладах-учасниках програми.
Ми також писали, коли потрібно подавати заявки на участь у програмі.
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