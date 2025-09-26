За деньги "выходила замуж" за военных: в Одессе разоблачили аферистку

Жительница Одесской области за деньги организовывала фиктивные браки для военнослужащих, чтобы те имели основания уволиться со службы и выехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Жительница Одесской области с инвалидностью II группы неоднократно выходила замуж за военнослужащих. Те, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, увольнялись со службы и выезжали за границу. После "медового" месяца женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

Так, инспектор пограничной службы решил воспользоваться "успешным кейсом" и стать третьим мужем аферистки. После женитьбы он оформил уход за женой и уволился со службы.

Молодоженов задержали сотрудники ГБР на пункте пропуска при попытке выехать за границу.

По оперативным данным, такой фиктивный брак стоил военнослужащим 10 тысяч долларов США.

Что грозит аферистке

Сейчас супругам сообщено о подозрении в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы (ч.4 ст.409 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.